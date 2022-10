Krankenhausversorgung in Deutschland Zufriedenheit mit Kliniken hängt vom Wohnort ab

Mit rund 51 Prozent ist die Zufriedenheit mit der Krankenhausversorgung in Regionen mit sehr hoher Bevölkerungsdichte am größten. In ländlichen Gegenden mit sehr niedriger Bevölkerungsdichte gaben hingegen 41 Prozent der Befragten an, dass sie mit der Versorgungslage vor Ort unzufrieden seien, nur ein knappes Drittel äußerte sich zufrieden.