Krankenkassen-Analyse Alkoholsucht nimmt bei Berufstätigen stark zu

Alkoholprobleme unter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland haben nach einer Analyse der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) in den vergangenen zehn Jahren deutlich zugenommen. Die Zahl der KKH-versicherten Berufstätigen mit exzessivem Alkoholkonsum sei von 2011 bis 2021 um rund ein Drittel (32 Prozent) gestiegen, in der Altersgruppe der 35- bis 39-Jährigen sogar um 88,5 Prozent, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung der KKH . Die Probleme betreffen neben dem Rauschtrinken demnach auch Alkoholabhängigkeit, Entzugserscheinungen und psychische Verhaltensstörungen aufgrund von Alkohol.