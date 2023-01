Sei es beim Essen oder beim achtlosen Lecken über die Lippen: Trägt jemand Lippenstift, gelangt ein Teil der Paste auch in den Körper – bis zu 57 Milligramm am Tag. Menschen, die sich täglich die Lippen schminken, verspeisen so rund fünf Lippenstifte im Jahr, heißt es in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift »Öko-Test« .