Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will die Erforschung und Produktion von Arzneimitteln und Medizinprodukten in Deutschland mit einem neuen Gesetz fördern. Sein Ministerium werde die neuen Regelungen noch in diesem Jahr auf den Weg bringen, sagte der SPD-Politiker der ARD am Rande des Treffens der G20-Gesundheitsminister am Samstag in der indischen Stadt Gandhinagar im Bundesstaat Gujarat. Es solle einfacher werden, in Deutschland Studien durchzuführen, damit Arzneimittel schneller zugelassen werden können.