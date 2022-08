Auch der Leitende Oberarzt der Augenklinik am Universitätsklinikum Erlangen, Christian Mardin, hat bereits häufiger Haarausfall bei seinen Long-Covid-Patientinnen und -Patienten beobachtet. In der Erlanger Augenklinik wird unter anderem an den Ursachen von Long Covid geforscht und Augenuntersuchungen in die Diagnostik mit einbezogen. »Die Durchblutung und Mikrozirkulation der Haarfollikel kann infolge der Infektion beschädigt sein, so wie auch in anderen Organsystemen«, sagt Mardin. »Das führt wahrscheinlich zum Haarausfall.« Da die Organe nicht bei allen Patienten einheitlich und flächendeckend befallen seien, unterscheiden sich die Beschwerden von Patient zu Patient.