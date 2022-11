Bewusstseinsverändernden oder halluzinogenen Substanzen haftet ein zweifelhaftes Image an. Die meisten von ihnen sind illegal, vor »Horrortrips« wird immer wieder gewarnt. Doch viele psychoaktive Substanzen geraten zunehmend in den Fokus der Forschung. Sie könnten – so die Hoffnung vieler Ärztinnen und Ärzte – einen wichtigen Beitrag in der Behandlung psychischer Erkrankungen leisten.