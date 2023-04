Wegen Engpässen bei einigen Medikamenten erlaubt die Bayerische Staatsregierung vorübergehend die Einfuhr in Deutschland nicht zugelassener »geeigneter Arzneimittel«. Hintergrund ist der Mangel an Antibiotikasäften für Kinder. »Wir in Bayern lassen nichts unversucht, um die Lage zu verbessern«, teilte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) mit.