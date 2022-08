Die Forderung nach radikaler Umdeutung findet Schaudig dennoch »etwas gestelzt«. Wichtiger sind ihr drei andere Punkte: Das Thema müsse »entideologisiert«, Frauen müssten besser aufgeklärt und Gynäkologen besser ausgebildet werden. Hormonbedingte Probleme in den Wechseljahren kämen in der überwiegend klinischen Ausbildung kaum vor. »Aber die Fachgesellschaften sind da dran«, sagt Schaudig, die auch für die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie und die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe spricht.

Nur wenige Frauen nehmen Hormonersatzpräparate

Viele Diskussionen gibt es nach wie vor um einen Behandlungsweg in den Wechseljahren: die Hormonersatztherapie . Von den einen wird sie als Lösung vieler Probleme angepriesen, von anderen wegen der potenziellen Nebenwirkungen entschieden abgelehnt. Laut Techniker Krankenkasse (TK) bekamen 2021 nur noch gut sechs Prozent der bei der TK versicherten erwerbstätigen Frauen zwischen 45 und 65 Jahren ein Hormonpräparat verordnet. Die Zahl der Verordnungen sinkt seit Jahren, wie der TK-Gesundheitsreport zeigt. Zur Jahrtausendwende hatten noch 37 Prozent Hormone gegen Wechseljahresbeschwerden eingenommen.

Ein Schritt in diese Richtung könnten Östrogentabletten sein, die vaginal eingeführt werden. Sie sind in Großbritannien inzwischen ohne Rezept erhältlich. Zoe Schaedel und Janice Ryder vom Department of Women and Children’s Health am King’s College in London bewerteten die Freigabe im Mai dieses Jahres im »Lancet« positiv . Die Tabletten sollen gegen das urogenitale Menopausensyndrom helfen, zu dem unter anderem Scheidentrockenheit gehört, ebenso wie Schwierigkeiten beim Urinhalten oder der Verlust sexueller Lust.

Die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie (DGE) merkte dennoch an, dass das vaginale Östrogen nicht vom ganzen Körper verarbeitet werde. Eine vaginale Therapie helfe außerdem im Gegensatz zur systemischen Therapie nicht gegen andere Menopausen-Symptome wie Hitzewallungen, Nachtschweiß, gedrückte Stimmung oder Schlafprobleme, hieß es in einem Blog-Beitrag zum Thema .

Die Hamburger Gynäkologin Schaudig betont, dass jede Frau anders ist. »Jede Frau braucht eine andere Therapie«, sagt sie. Das wichtigste To-do bei der Menopause ist aus ihrer Sicht, die Behandlung zu individualisieren und die Beratung zu verbessern.