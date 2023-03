Laut Pfizer soll das Nasenspray voraussichtlich im Juli dieses Jahres in den USA auf den Markt gebracht werden. Ein Termin für die Zulassung oder Vermarktung in der EU ist nicht bekannt.

In Deutschland sind 47 Millionen Erwachsene zumindest zeitweise von Kopfschmerzen betroffen. Bei 18 Millionen Menschen handelt es sich um Migräne, bei knapp jedem zehnten davon um chronische Migräne – Betroffene leiden an mindestens 15 Tagen im Monat an erheblichem Migräneschmerz, der den gesamten Körper in Mitleidenschaft ziehen kann.