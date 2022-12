Die Autoren der Studie fanden in medizinischen Datenbanken 238 Studien, die die Wirkung von Probiotika auf den Mundgeruch untersuchten. Für die Analyse verwendeten sie jedoch nur qualitativ hochwertige Studien, die mit einer Kontrollgruppe von Probanden ausgestattet waren, die lediglich ein Placebo bekamen. So blieben sieben Studien mit insgesamt 278 Teilnehmern übrig. In den Studien beurteilten Menschen das Ausmaß des Mundgeruchs, in einigen wurden zudem flüchtige Schwefelverbindungen in der Atemluft gemessen. Außerdem wurden teilweise die Beläge auf der Zunge und auf den Zähnen untersucht.