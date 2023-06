Foto: PeopleImages / iStockphoto / Getty Images

Selbstversuch Das Haar analysieren lassen, um Vitaminmangel zu erkennen – kann das funktionieren?

In sozialen Medien werden Haaranalysen zur Diagnose von Vitaminmängeln oder Unverträglichkeiten beworben. Was diese Tests bringen und was sie mit Goldhamstern zu tun haben.