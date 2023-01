Insgesamt untersuchte »Öko-Test« 24 Zahncremes für Kinder von null bis sechs Jahre, darunter sieben zertifizierte Naturkosmetikprodukte und sieben Pasten ohne Fluorid.

In dem Naturkosmetikprodukt »Ben & Anna Zahnpasta Strawberry Fluoride for Kids« konnte Blei nachgewiesen werden. Es sei keine erlaubte Zutat für Kosmetik und könnte durch andere erlaubte, verunreinigte Bestandteile in die Creme gelangt sein. Der gemessene Gehalt lag »Öko-Test« zufolge jedoch oberhalb dessen, was das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) als technisch unvermeidbare Spuren ansieht. Die Zahnpasta erhielt im Test das Gesamturteil »ungenügend«.