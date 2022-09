In München fragt man sich nun: Ist allein der Gedanke, hinzugehen, naiv? Sogar verantwortungslos? Wird die ganze Stadt kontaminiert sein, die Müllabfuhr ausfallen, werden Polizei und Feuerwehr mit Corona flach liegen?

Für Bayerns CSU-Politiker lautet die Antwort klar: So ein Schmarrn, o'zapft wird! Markus Söder hat schon angekündigt, ohne Maske zur Oktoberfest-Eröffnung zu gehen. Auch sein Gesundheitsminister Klaus Holetschek will zur Wiesn, aber eher mal unter der Woche mittags, wenn’s nicht so voll ist.