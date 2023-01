Olfaktorische Referenzstörung Wenn der eigene Geruch unerträglich ist

Einige Menschen sind davon überzeugt, Mundgeruch zu haben oder ständig nach Schweiß zu stinken – obwohl das Umfeld nichts wahrnimmt. Das kann in die soziale Isolation und manchmal sogar in den Suizid führen. Was hilft Betroffenen?