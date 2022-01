Labore am Limit »Es geht auf Dauer nicht, dass sich jeder testet, wie er will«

Durch Omikron ist der Bedarf an PCR-Tests sprunghaft angestiegen. Die auswertenden Labore stoßen an ihre Grenzen. Zudem pöbeln Anrufer, denen es nicht schnell genug geht. Laborbetreiber Thomas Fenner erzählt, was er jetzt macht.

Ein Interview von Marthe Ruddat