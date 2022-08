Um den Effekt von Psilocybin zu ermitteln, gaben die Teilnehmenden in den 32 Wochen nach Einnahme der ersten Dosis Auskunft über ihren Alkoholkonsum. In erster Linie teilten sie mit, an wie vielen Tagen sie viel getrunken hatten – bei Männern galt dies ab fünf Drinks pro Tag, bei Frauen ab vier.

Zu Studienbeginn traf dies in beiden Gruppen an rund jeden zweitem Tag zu. Während die Teilnehmenden in der Vergleichsgruppe in den folgenden Wochen im Schnitt knapp 24 Prozent der Tage viel tranken, war dies bei jenen in der Psilocybin-Gruppe nur an knapp zehn Prozent der Tage der Fall.