Podcast "Smarter leben" Wie uns die Kollegen endlich weniger nerven

Die Chefin kommt immer zu spät, die anderen Mitarbeiter können nichts und Meetings sind eh sinnlos. So fühlt sich Büroalltag oft an. Mathias Fischedick ist Jobcoach und verrät im Podcast, was wir daran ändern können.

Armin Zedler Jobcoach Mathias Fischedick