Als Uwe Hauck beschließt, sein Leben zu beenden, ist seine 13-jährige Tochter Katja gerade in der Schule. Sie ist neu in der Klasse. Zusammen mit einer Mitschülerin raspelt sie Karotten, die Schüler wollen Flammkuchen backen. Sie erinnert sich noch genau daran, wie ihre Mutter plötzlich hereinkommt und leise mit der Lehrerin spricht.

"Ich habe gedacht, ich habe irgendwas angestellt", sagt sie vier Jahre nach dem Tag, den sie nie vergessen wird. Erst zu Hause erklärt die Mutter, warum sie Katja und ihre zwei Brüder so plötzlich aus dem Unterricht geholt hat: Der Vater sei "umgekippt". Zu viel Stress. Er sei nun im Krankenhaus, die Kinder bräuchten sich keine Sorgen zu machen, sagt sie.

"Die Erklärung habe ich von Anfang an nicht geglaubt", sagt Katja. Dennoch fragt keines der Geschwister nach. Sie spüren, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, die Mutter ist angespannt, sogar die Großeltern sind gekommen. Der Vater bleibt in der Klinik, es vergehen Wochen.

Erst viel später sagen die Eltern Katja und ihren Brüdern die Wahrheit. Wieder rufen sie alle ins Wohnzimmer, wieder denkt Katja, sie hätte etwas angestellt. Stattdessen erfährt sie, dass ihr Vater versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Aus einer Panikattacke heraus hatte Uwe Hauck seiner Frau noch eine Abschiedsnachricht per WhatsApp geschickt. So hatte sie ihn noch rechtzeitig gefunden.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hier finden Sie - auch anonyme - Hilfsangebote in vermeintlich ausweglosen Lebenslagen. Per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch.

"Wir waren natürlich geschockt", sagt Katja. "Und gleichzeitig wollte ich sofort herausfinden, was eine Depression überhaupt ist und ob ich irgendwas damit zu tun habe." Sie hat so viele Fragen: Warum sollte man sich umbringen wollen? Kann es wieder passieren? Sie recherchiert im Internet, ist erleichtert, als sie liest, dass eine Depression gut therapierbar ist - ihr Vater ist ja nun in Behandlung. Endlich.

Betroffene neigen zu Schuldgefühlen

Jahrelang litt der 51-Jährige unter Depressionen und Angstzuständen, ohne es zu wissen. "Ich dachte immer, ich bin halt so", sagt Uwe Hauck. "Ich dachte, es ist ein Teil meiner Persönlichkeit, dass ich melancholisch und nachdenklich bin, oft unkonzentriert oder dass mich die Arbeit übermäßig stresst." Er hatte zunehmend das Gefühl, seine Familie sei ohne ihn besser dran. Bis zum Tag des Suizidversuchs.

"Das ist typisch für eine Depression," sagt Ulrich Hegerl, Psychiater und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Betroffene neigten in der Erkrankungsphase dazu, sich selbst die Schuld zu geben. "Sie erleben die Depression nicht als eigenständige Erkrankung, die jeden treffen kann", so Hegerl, "sondern sich selbst als Versager, als Jemanden, der seine Probleme nicht aufarbeitet oder mit Arbeitsbelastungen nicht fertig wird." Der Schritt zur Erkenntnis, dass es sich um eine Krankheit handle, sei sehr schwer für die meisten. "Manche brauchen Jahre", sagt Hegerl. "Für die Angehörigen ist das extrem belastend, sie fühlen sich oft hilflos."

Auch Katja weiß zunächst nicht, wie sie mit ihrem Vater umgehen soll. "Rückblickend ist mir bewusst geworden, dass die Depression an Vielem schuld war", sagt die heute 17-Jährige. "Er war zum Beispiel oft abwesend, seine Antworten passten gar nicht zu meinen Fragen." Wenn er von der Arbeit nach Hause kam, mussten die Kinder erst mal in ihre Zimmer, um den Vater nicht zu stressen. Dennoch habe sie eine schöne Kindheit gehabt, sagt Katja. Auch das wollte sie ihrem Papa sagen: 'Du musst dich nicht schlecht fühlen.'

Sie entscheidet sich, ihm Briefe zu schreiben. Ein Jahr lang schreiben Vater und Tochter einander, teilen ihre Gefühle mit. In diesem Jahr haben sie den Briefwechsel in dem Buch "Lieber Papa, bist du jetzt verrückt?" veröffentlicht.

Uwe Hauck Katja und Uwe Hauck: "Lieber Papa, bist du jetzt verrückt?"

Der Umgang von Uwe und Katja Hauck ist liebevoll, es gibt keine Vorwürfe, keine verbitterten Worte. Dabei leiden gerade Kinder depressiver Eltern besonders unter der emotionalen Belastung. "Wenn Mutter oder Vater traurig sind, haben Kinder schnell das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben", sagt Michael Franz, Ärztlicher Direktor des Vitos-Klinikums für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik Gießen-Marburg. "Dann haben sie oft das Bedürfnis zu helfen oder etwas wiedergutzumachen."

Das größte Problem sei die sogenannte Parentifizierung, eine Rollenumkehrung, die entsteht, wenn ein Elternteil aufgrund der Krankheit nicht mehr richtig für sich sorgen kann. Besonders bei alleinerziehenden Elternteilen übernehmen Kinder dann Aufgaben, die eigentlich nicht kindgerecht sind, "um die Balance in der Familie wiederherzustellen", erklärt Franz, der spezielle Coachings für Kinder psychisch kranker Eltern anbietet. "Sie helfen im Haushalt, gehen einkaufen oder betreuen sogar das erkrankte Elternteil, ermuntern es etwa zum Einnehmen von Medikamenten oder trösten."

Gleichzeitig tun die Kinder nach außen so, als sei alles in Ordnung - wegen des Stigmas, das immer noch auf Depressionen liegt. "Kinder lieben ihre Eltern, egal, was diese sagen oder tun und ob diese gesund oder krank sind", so Franz. "Das kann zu Loyalitätskonflikten führen."

"Wenn meine Mutter wieder ins Krankenhaus muss, denke ich immer, dass ich das bewirkt habe." (Lukas, 17 Jahre*)

"Statt in die Schule zu gehen und Hausaufgaben zu machen, sollte ich bei ihr bleiben, wie sie da täglich traurig und allein im dunklen Haus sitzt. Ihr Bild sehe ich immer vor mir, selbst in der Schule." (Elisa, 13 Jahre*)

"Ich war letztens sogar einmal frech. Ich dachte danach: Hoffentlich bringt sie sich nicht um." (Ben, 11 Jahre*)

*Aussagen von Teilnehmern aus der psychiatrischen Beratungsstelle der Vitos-Kliniken in Gießen-Marburg. Namen und Alter wurden von der Redaktion geändert.

Dadurch ergebe sich bei Kindern häufig das Gefühl, kein Recht auf ein eigenes Leben zu haben. "Solche Menschen sind als Erwachsene oft Burn-out-gefährdet, weil Selbstfürsorge für sie schwierig ist - sie bekommen dabei schnell ein schlechtes Gewissen", sagt Franz. "Ihre Erfahrungen können aber auch eine Chance sein und sie stärker machen."

Die Stille beenden

Katja Hauck fängt nach dem Suizidversuch ihres Vaters selbst eine Therapie an. Dort lernt sie nicht nur, was die Krankheit ihres Vaters bedeutet - sondern auch, offen damit umzugehen. "Meine Mitschüler hatten so viele Fragen, daran habe ich gemerkt, dass darüber viel zu wenig gesprochen wird", sagt sie.

Auch Uwe Hauck empfindet den offenen Umgang mit seiner Depression als Befreiung. "Ich habe früher so oft erlebt, wie Leute gesagt haben 'Das wird schon wieder' oder 'Reiß' dich mal zusammen'", erzählt er. "Das hilft in solchen Momenten gar nicht und gab mir noch mehr das Gefühl, ein Versager zu sein."

Während seines Klinikaufenthalts twittert der IT-Fachmann unter dem Hashtag #ausderklapse. "Auf einmal bekam ich viele Nachrichten von allen möglichen Menschen, die sagten: Mir kommt das bekannt vor, ich glaube, ich gehe auch mal zum Therapeuten." Es überrascht ihn, wie viele es sind. Daher sei es wichtig, die Stille um die Depressionen zu beenden.

Heute weiß Uwe Hauck, dass die Grübeleien kein Teil seiner Persönlichkeit sind. Gegen Panikattacken trägt er immer einen Chili-Bonbon bei sich: "Die Schärfe lenkt meinen Körper von der Panik ab", sagt er. "So bekomme ich Angstzustände in den Griff." Er nimmt Antidepressiva, die ihn stabilisieren, hat alte Hobbys wiederbelebt und macht viel mit seinen Kindern. "Der Klinikaufenthalt ist das Beste, was uns passieren konnte", sagt er. "Die depressiven Phasen können wieder kommen. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen."