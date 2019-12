Familienkrach an Weihnachten "Locker bleiben und den Humor nicht verlieren"

Die Feiertage stehen unmittelbar bevor, schon bald sind wir von bedingungsloser Liebe für jedes einzelne Familienmitglied erfüllt, der Vorweihnachtsstress fällt wie auf Knopfdruck von uns ab, und ob das Weihnachtsessen auch Tante Erna schmeckt, ist doch völlig egal - Hauptsache, alle sind zusammen.

Es mag Menschen geben, für die dieses Mantra funktioniert. Typisch wäre aber wohl eher folgendes Szenario inklusive Gedankenspielen: Die Frau hetzt kurz vor der Abfahrt zu den Schwiegereltern durchs Haus und kontrolliert, ob alle Fenster geschlossen sind. Sie denkt: 'Hoffentlich macht seine Mutter nicht schon wieder eine zynische Bemerkung über meine Figur!'.

Ihr Mann belädt im Tetris-Prinzip das Auto und weiß innerlich schon jetzt: 'Wenn mein Bruder wieder am Esstisch anfängt, über seine lächerlichen politischen Ansichten zu diskutieren, flippe ich aus!'.

Kommt Ihnen das bekannt vor? "Gerade an den Weihnachtstagen, die für viele Menschen mit Sehnsucht nach Liebe und Harmonie verbunden sind, eskalieren Konflikte am ehesten", sagt Alexandra Bielecke, Vorsitzende des Bundesverbands Mediation. "Das liegt oft an den romantischen Vorstellungen, die jeder von einem gelungenen Weihnachtsfest hat, die mit der Realität des Alltags aber nicht immer zu vereinbaren sind." Das muss nicht so sein: Die Psychologin gibt Tipps, was jeder tun kann, um Weihnachten möglichst streitfrei zu überstehen.

1. Den Ablauf der Feiertage vorher besprechen

"Wer vorher genau klärt, wer welche Aufgabe an Weihnachten übernimmt, hat weniger Stress", sagt Bielecke. "Die Verantwortung für das Fest sollte aufgeteilt werden."

Häufig komme es jedoch bereits bei den Planungen zu Streit. "Wenn bei Paaren etwa unterschiedliche Vorstellungen bestehen, wie das Fest ablaufen soll", sagt Bielecke. "Bei welcher Familie wird gefeiert, was gibt es traditionell zu essen, wie läuft die Bescherung ab?" Wichtig sei es, sich zunächst mit den eigenen Vorstellungen auseinanderzusetzen und zu hinterfragen, warum die jeweilige Tradition so wichtig ist.

"Oft ringen wir darum, uns mit unserem liebgewonnenen Ritual durchzusetzen", sagt Bielecke. "Und darum, die Kindheitserinnerungen von einem schönen Weihnachtsfest nicht loslassen zu müssen." Es könne helfen, sich dessen bewusst zu werden und möglichst offen zu thematisieren, worum es wirklich geht. Kompromisse aus beiden Familienwelten lassen sich so leichter finden.

2. Mit alten Traditionen auch mal brechen

Nicht immer gibt es einen Konsens. "Dann können andere Lösungen gefunden werden, indem man beispielsweise getrennt feiert", sagt Bielecke. "Oder die Familienzusammensetzungen und Orte jährlich wechselt. Es können ja jedes Jahr aufs Neue individuelle Konstellationen gefunden werden."

Gerade in Patchworkfamilien käme es darauf an, flexibel zu bleiben: "Das Wichtigste ist, die Bedürfnisse der Kinder den eigenen voran zu stellen", sagt Bielecke. Man könnte zum Beispiel zweimal Weihnachten feiern, einmal mit der Mutter und einmal mit dem Vater, wenn ein gemeinsames Fest nicht denkbar ist.

3. Erwartungen runterschrauben

Spätestens wenn die Adventszeit angefangen hat, dröhnt einem aus allen Richtungen entgegen, dass es friedlich zugehen und das Fest ein perfekter Abend werden soll. Umso schlimmer ist es, wenn ausgerechnet an Weihnachten gestritten wird oder etwas schiefgeht.

Dabei müsse doch gar nicht alles perfekt sein: "Wenn die Christbaumspitze abfällt, dann bastelt man eben eine neue statt die Schuldigen für die Scherben zu suchen", sagt Bielecke. "Es hilft, locker zu bleiben und den Humor zu bewahren." Wer zulasse, dass auch an Weihnachten mal etwas schiefgehen kann, habe automatisch weniger Stress.

4. Vorstellungen von Geschenken festlegen

Wir wollten uns doch nichts schenken... Wer mit leeren Händen ankommt und im Gegenzug beschenkt wird, bekommt ein unangenehmes Gefühl. Auch die teure Uhr unterm Weihnachtsbaum kann für peinliche Momente sorgen, wenn der andere nur eine Kleinigkeit besorgt hat.

"Auch, wenn es unromantisch klingt, Geschenkwünsche und -Ideen vorher abzusprechen, reduziert enttäuschte Erwartungen", sagt Bielecke. "Wenn es unterschiedliche Einkommen gibt, schafft man für alle gleiche Verhältnisse durch eine Begrenzung der Kosten."

5. Reizthemen vermeiden - oder im Voraus klären

Die Tochter hat sich entschieden, den ganzen Arm zu tätowieren und verkündet das am Weihnachtstisch: Es gibt Themen, bei denen unterschiedliche Meinungen programmiert sind. "Themen, die immer schwierig sind, müssen nicht beim Weihnachtsfest angesprochen werden", sagt Bielecke. Stattdessen könnte man versuchen, Unstimmigkeiten und Konflikte im Vorfeld oder auch im Nachhinein zu bereinigen - der guten Stimmung zuliebe.

6. Kindern Streitsituationen erklären

Falls es dann doch einmal zum Streit kommt, sei es wichtig, den Kindern die Hintergründe zu erklären, sagt Bielecke. Es sei nicht schlimm, wenn Kinder Streit mitbekämen. "Wichtig ist, dass sie lernen, dass ein Konflikt etwas Normales ist, mit dem sie konstruktiv umgehen können."

"Was Eltern unbedingt vermeiden sollten: Vor den Kindern über Kinder streiten", sagt Bielecke. "Denn Kinder geraten schnell in einen Loyalitätskonflikt." Wenn sich die Eltern an Weihnachten über ihre Kinder streiten, könnten die sich schuldig fühlen, dass Weihnachten nicht schön verlaufen ist.

7. Streit schlichten und vermitteln, falls möglich

"Aus der Evolution wissen wir, dass es nur drei Reaktionen auf bedrohliche Situationen gibt: Angriff, Flucht oder Totstellen", sagt Bielecke. "So verhalten wir uns immer noch in Streitsituationen." Vor allem in Familien finden sich immer wieder dieselben Muster. Wenn die Gemüter erhitzt seien, sei es für die Beteiligten schwer, von ihrer Perspektive abzulassen. Manchmal könne da ein Außenstehender helfen, zu vermitteln.

8. Die Schwiegermutter verstehen

Die Beziehung zu den Schwiegereltern ist nicht in allen Familien gut. Auch wenn es ein Klischee ist, gibt es häufig gerade zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter Probleme. "Müttern fällt es schwer, den Sohn loszulassen. Das hat oft mit Ängsten und Unsicherheiten über die veränderte Rolle als Schwiegermutter zu tun", sagt Bielecke. "Sie kann bei ihrem Sohn nicht mehr so viel mitgestalten - das ist schwer auszuhalten."

Gut sei es, die neue Rolle gemeinsam zu gestalten. Helfen könne, wenn die Schwiegermutter das Gefühl bekommt, dass es ihrem Sohn gut geht. "Gut übereinander zu sprechen, einander Wertschätzung entgegenzubringen, ist ein Schlüssel für eine gute Beziehung auch zu den Schwiegereltern", sagt Bielecke. "Wichtig ist, dass Mann und Frau eine Einheit bilden und der Partner sich in schwierigen Situationen klar hinter seine Partnerin stellt."

9. Sich entschuldigen

Wenn jemand einen Fehler gemacht hat, ist es wichtig, sich dafür zu entschuldigen. "Entschuldigen ist eine 50/50-Leistung", sagt Bielecke. "Das Gegenüber muss die Entschuldigung auch annehmen können." Das könne der andere aber nur, wenn die Entschuldigung echt ist. Entscheidend sei, dass man verstehen möchte, was die andere Person dazu bewogen hat, so zu handeln - egal, ob man damit einverstanden ist. Und jeder sollte seinen Anteil an der Situation einräumen können: "Wenn ich nur erkläre, warum der andere Schuld daran ist, dass ich mich so verhalten habe, bringt das gar nichts", sagt Bielecke. "Eine ehrliche Entschuldigung funktioniert nur, wenn man sich selbst reflektieren kann."