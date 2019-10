Inka Aniol ist Wohnpsychologin. Schon als Kind hat sie Grundrisse gezeichnet. Und noch heute hängt sie in Hotelzimmern Bilder um oder verrückt die Möbel, wenn sie sich damit wohler fühlt. Einrichten ist Inkas Leidenschaft. "Ich würde es gar nicht aushalten, in Provisorien zu leben. Ich will immer weiter machen", sagt sie.

Nur wann ist eine Wohnung überhaupt fertig eingerichtet? Unsere Bedürfnisse verändern sich im Laufe des Lebens immer weiter - und damit auch die Wünsche an unser zu Hause. Vielleicht reicht der Platz nicht mehr, weil wir mit der Zeit immer mehr Dinge besitzen. Oder die Freundin oder der Freund zieht ein: Da passt dann die bisherige Wohnungsaufteilung nicht mehr so richtig. Und weil vor allem in Großstädten die Mieten extrem steigen, können sich viele Menschen einen Umzug nicht mehr leisten.

Umso wichtiger ist es, den Platz, der uns zur Verfügung steht, bestmöglich zu nutzen - um uns wohlzufühlen. "Man kann sich einfach von den Grundrissen lösen", empfiehlt Inka. "Das größte Zimmer muss nicht immer das Wohnzimmer sein. Wichtig ist, dass ich mich in meiner Wohnung entfalten kann. Und dass auch die anderen sich entfalten können, die dort leben."

Wie gelingt es uns also, unser Zuhause an veränderte Lebensphasen anzupassen? Welche Raumaufteilung ist sinnvoll? Und wie erkennen wir, was uns wichtig ist?

Antworten darauf gibt es in Folge vier unseres neuen Podcasts "Smarter leben".

