Wahrscheinlich wissen die wenigsten von uns heute noch, wann sie das erste Mal von der Existenz des Coronavirus erfahren haben. Ich zumindest weiß es nicht. Erst als plötzlich von der sogenannten Risikogruppe die Rede war, wurde ich hellhörig. Und als ich feststellte, dass ich genau zu jener gehöre, stolperte ich schließlich ungebremst in eine Realität, in die ich mich von nun an unweigerlich einfinden musste, um mein Leben zu schützen.

Zur Person Die 1996 geborene Luisa L'Audace ist Aktivistin und Beraterin für Inklusion und Antidiskriminierung. Die Aufklärungsarbeit im Bezug auf Ableismus , die Macht von Sprache sowie Empowerment für behinderte Menschen sind Themen, die ihr besonders am Herzen liegen. Im Dezember 2021 gründete sie zusammen mit einer Kollegin die Empowerment-Plattform Angry Cripples .

Während des ersten Shutdowns verbrachte ich ganze Tage gebannt vor dem Fernseher und ließ mich, wie viele, in Dauerschleife von Berichten über aktuelle Inzidenzen und Maßnahmen berieseln. Doch zu der allgemeinen Überforderung und Fassungslosigkeit entwickelte ich jedes Mal zusätzliche Wut und Verzweiflung, wenn lediglich Senior*innen als »vulnerabel« und »schützenswert« bezeichnet wurden. Während die Tatsache, dass auch junge behinderte und chronisch kranke Menschen gefährdet sind, meist unerwähnt blieb.

Als behinderte Frau war es für mich nichts grundlegend Neues, in meiner Teilhabe massiv eingeschränkt zu sein und viel Zeit zu Hause zu verbringen. Das Wegfallen der wenigen Aktivitäten, an denen ich vor der Pandemie teilhaben konnte, tat daher umso mehr weh. Ich traf kaum noch Freund*innen, sah über ein Jahr lang keinen Supermarkt von innen, blieb mit meinem Mann zu Hause, während meine Verwandten Geburtstag, Ostern und Weihnachten feierten. Und musste schließlich auch noch allein eine große Operation durchstehen, da im Krankenhaus Besuchsverbot herrschte.

Plötzlich geht, was vorher nie ging Was noch schmerzhafter war? Zu beobachten, wie viel mediale Aufmerksamkeit nicht behinderte Menschen für ihren Unmut bezüglich der vorübergehenden Freiheitseinschränkungen erhielten und wie viel Verständnis sie sich gegenseitig dafür entgegenbrachten. Freiheitseinschränkungen, die viele behinderte Menschen ihr ganzes Leben lang erfahren – auch ohne Pandemie. Doch während wir Inklusionsaktivist*innen seit Jahren gegen Wände reden, wurde in dem Moment, in dem es nicht behinderte Menschen betraf, sofort an Lösungen gearbeitet. Zum Beispiel fanden plötzlich alle möglichen Veranstaltungen per Videocall statt, sodass wir bequem von zu Hause aus teilnehmen konnten. Behinderte Menschen fordern das seit Jahren und bekamen bisher lediglich zu hören, dass dies nicht umsetzbar sei. Für mich, eine Person, die aufgrund von fehlender Barrierefreiheit nicht einmal ihre Ärzt*innenpraxis frei wählen, geschweige denn einen Großteil der Restaurants, Bars oder anderen öffentlichen Gebäude betreten kann, fühlten sich die Beschwerden nicht behinderter Menschen über die vorübergehenden Einschränkungen an wie ein Schlag in die Magengrube. Es ging also doch, nur eben nicht für uns.

Kein Urlaub von der Todesangst Ich schränkte mich weiter ein, sah mehr als ein Jahr meine engsten Verwandten nicht und traf mich auch sonst lediglich mit einer Freundin, die ebenfalls zur Risikogruppe gehört. Auch in den Sommern, in denen einige das Virus bereits wieder vergessen zu haben schienen, konnten wir uns schlichtweg keine Lockerungen erlauben. Im Gegenteil: Machten sie einen Schritt nach vorn und nahmen sich mehr Freiheiten heraus, machten wir wieder zwei Schritte zurück. Während sie in den Urlaub fuhren, hatte die Risikogruppe nie Urlaub. Kein Urlaub von der Isolation. Kein Urlaub von Schutzmaßnahmen. Kein Urlaub von der Todesangst.

Als die Corona-Schutzimpfung freigegeben wurde, war dies ein Lichtblick, der jedoch schnell wieder erlosch – so unerreichbar wirkte sie für mich. Denn während die meisten älteren Menschen längst die erste Spritze intus hatten, warteten viele behinderte und chronisch kranke junge Menschen immer noch auf die Erlaubnis, sich impfen lassen zu dürfen. In den von der Regierung veröffentlichten Priorisierungsgruppen fand ich mich schlicht nicht wieder – so wie viele andere junge Risikopatient*innen. Und so schauten wir dabei zu, wie selbst immer mehr Menschen, die nicht zur Risikogruppe gehören, ein Impfangebot bekamen, während wir weiterhin warteten und die Politiker*innen sich schon fleißig auf die Schultern klopften: Die vulnerablen Gruppen seien ja nun geschützt.