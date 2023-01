Bei akuten Schmerzen zu Dr. YouTube Was ist kaputter, mein Rücken oder das Gesundheitssystem?

Mein Kreuz schmerzt so sehr, dass ich mich kaum bewegen kann. Doch mein Orthopäde hat erst in sechs Wochen einen Termin. Kassenpatientin halt. Na ja, den Weg in die Praxis hätte ich sowieso nicht geschafft.