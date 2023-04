Proteinarme Kost mit wenig Kohlenhydraten, dazu noch rein pflanzlich – so weit, so gut. Aber 800 Kalorien? So viel nehmen wir sonst oft allein beim Mittagessen zu uns.

»Also beim ersten Mal habe ich echt gemerkt, dass ich ganz schön Hunger hatte. Und tatsächlich, jetzt habe ich es sieben, acht Mal gemacht und habe überhaupt keinen Hunger mehr«, sagt Mangiameli.

Auch die üblichen Nebenwirkungen bleiben beim Scheinfasten nicht aus. Neben starkem Magenknurren können das etwa Kopfschmerzen oder unruhige Nächte sein. »Wichtig ist eine gute Vorbereitung. Das ist wirklich das A und O!«

Die Angst davor, durch gesenkte Protein- und Kohlenhydratzufuhr stark an Muskelmasse zu verlieren, gilt hingegen als unbegründet, solange wir an Tag sechs wieder genügend Proteine zu uns nehmen. Und Sport ist während der fünf Tage erlaubt: Walken oder Joggen, Pilates, Yoga oder auch ein paar Kraftübungen – all das kann sogar helfen, besser durchs Fasten zu kommen.