Ist das Immunsystem jedoch geschwächt, können die Sporen nicht ausreichend abgewehrt werden. »Dann etablieren sich die Pilzsporen in den Alveolen der Lunge«, so Löffler. Das Milieu ist warm und feucht. Ohne die nötige Gegenwehr des Körpers werden die Sporen aktiv und keimen aus. Der Schimmel kann sich – ähnlich wie an einer feuchten Wand – im Lungengewebe ausbreiten. Das fängt klein an und kann in seltenen Fällen weiterwachsen bis Blutgefäße erreicht werden. »Mit dem Blutstrom können diese Pilzpartikel dann auch mitgenommen und in andere Organe geschleppt werden«, so Löffler. Hat sich eine solche Infektion auf weitere Organe oder sogar auf das Gehirn ausgebreitet, sei sie nur schwer in den Griff zu bekommen.