Empfehlenswert seien leichte Decken mit Naturhaarfüllungen, zum Beispiel Kamelhaar oder Kaschmir, sagt Marc Böhle, Präsident des Verbandes der Bettenfachgeschäfte. »Die nehmen die Feuchtigkeit gut auf und umschließen sie. So schützen sie auch gut in der morgendlichen Kälte.« Auch leichte Daunendecken mit einem Füllgewicht von 140 Gramm eigneten sich gut bei abendlicher Wärme und kühlen Temperaturen am Morgen.

Der Bettenexperte empfiehlt zudem Sommerdecken aus Frottier. Diese seien leicht, nehmen die Transpiration gut auf und man könne auch ohne Bettbezug in ihnen schlafen. Ebenso geeignet seien sogenannte Vierjahreszeiten-Bettdecken: Diese bestehen meist aus einer dickeren und einer dünneren Decke, die einzeln genutzt oder als dicke Decke zusammen geknöpft werden können. »Wenn man solche Decken in guter Qualität kauft, ist das durchaus praktisch, im Sommer, in der Übergangszeit und im Winter«, sagt Böhle.