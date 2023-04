SPIEGEL: Warum ist der Glaube trotzdem so verbreitet?

Zulley: Der größte Schrecken ist der unbekannte. Ein Beispiel: Wenn mein Herz rast und ich weiß nicht warum, macht mir das Angst. Wenn mein Herz rast, weil ich die Treppe hochgerannt bin, ist das kein Problem. Sobald die Menschen wissen, warum sie Beschwerden haben, ist die Sache nur noch halb so schlimm. So ist es auch bei der Wirkung des Mondes, besser, der Mondphase. Wenn ich eine Erklärung für schlechten Schlaf habe, kann ich beruhigter schlecht schlafen. Und das meine ich nicht ironisch.

SPIEGEL: Wie könnte der Mond denn unseren Schlaf überhaupt beeinflussen?

Zulley: Zum einen ist es das Licht, insbesondere in wolkenlosen Vollmondnächten. Ohne Vorhänge am Fenster kann das Licht stören. Das ist aber ein trivialer Effekt, der in Großstädten weniger wirksam sein müsste, weil dort ja ohnehin mehr Licht in den Nächten vorhanden ist. Eine weitere Möglichkeit wäre die Anziehungskraft des Mondes, aber jetzt sprechen wir vom Mond überhaupt – und nicht von der Mondphase. Studien haben bewiesen, dass der Mond keinen ausdrücklichen Gravitationseffekt auf den Menschen hat. Zwar werden Ebbe und Flut auch durch den Mond beeinflusst, allerdings nur in den großen Meeren, die über die Erde verbunden sind, da die Erdumdrehung hier eine sehr wichtige Rolle spielt. Auch der größte See hat keine Ebbe und Flut. Und der Mensch ist in diesem Vergleich nun doch viel zu klein. Aber der Glaube wird von den Anhängern des Mondphaseneinflusses sehr vehement verteidigt, wohl weil ihnen sonst eine Erklärungsmöglichkeit für eine Schlafstörung genommen wird. Dies betrifft auch den Glauben an die Mondphasen überhaupt, zum Beispiel wann Holz geschlagen, ein Bau begonnen, zum Friseur gegangen oder eine Operation angesetzt werden soll. Das Leben wird ja durch solche Vorgaben kontrollierbar und somit erleichtert. Übrigens: Auch der überzeugteste Mondgläubige kann nicht erklären, wie der Mond wirken sollte.