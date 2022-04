Die Forschenden betrachteten 560 Kinder, von denen 342 innerhalb der ersten beiden Lebensjahre wegen verschiedener Infektionen Antibiotika bekommen haben. Eigentlich sollten die Kinder zunächst auf akute Atemwegsinfektionen einschließlich Mittelohrentzündung untersucht werden. Erst im Nachhinein wurden die Blutproben, entnommen im Rahmen der üblichen Vorsorgeuntersuchungen, dann weitergehend analysiert: Untersucht wurden die Antikörperlevel in den Blutproben für die Impfungen gegen Diphtherie, Tetanus, Polio, Keuchhusten, Influenza und Pneumokokken. Die Impfung gegen das Coronavirus wurde nicht berücksichtigt, da die untersuchten Proben von 2006 bis 2016 stammen, also aus einer Zeit vor der Coronapandemie.

»Diese liegen unter den Konzentrationen, die generell für einen Immunschutz als relevant angesehen werden«, sagt Ulrich Schaible, Direktor des Programmbereichs Infektionen, Forschungszentrum Borstel am Leibniz-Zentrum für Medizin und Biowissenschaften, in einer schriftlichen Einschätzung der Studie. Damit hätten die Kleinkinder ein erhöhtes Risiko, an Infektionen zu erkranken, die durch die Erreger ausgelöst werden, gegen die geimpft wurde.

In den Tests sei jedoch nur die Menge der Antikörper gemessen worden und nicht ihr Potenzial, die entsprechenden Erreger zu neutralisieren – also die Infektion zu verhindern, so Schaible. Auch die Anzahl an Gedächtniszellen, die durch die Impfung ausgelöst wurde und ebenfalls zum Schutz vor Krankheiten beiträgt, wurde in der Untersuchung nicht berücksichtigt. Schaible weist außerdem darauf hin, dass die Krankheiten, wegen derer die Kinder Antibiotika bekommen haben, ebenfalls einen Einfluss auf die Antikörperbildung nach der Impfung gehabt haben könnten. Dieser Einfluss müsse unabhängig von der Antibiotikatherapie analysiert werden.