Foto: Halfpoint / iStockphoto / Getty Images

Kinder beim Zahnarzt »Milchzahnkaries muss man nicht in Vollnarkose behandeln«

Wie umgehen mit Angst und Schmerzen? Manche Zahnärztinnen und Zahnärzte bieten für Kinder Behandlungen in Vollnarkose an. Was Eltern dazu wissen sollten.