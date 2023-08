Letztere Wirkung haben Forschende nun in einem Experiment mit Neugeborenen untersucht. Konkret analysierten sie, ob sich das Schmerzempfinden von Babys verändert, wenn diese bei der Blutabnahme klassische Musik hören. Dafür hat das Team um Saminathan Anbalagan vom Lincoln Medical and Mental Health Center in New York bei 100 Neugeborenen beobachtet, wie stark ihr Schmerzempfinden beim Blutabnehmen an der Ferse war – eine übliche Behandlung in den ersten Lebenstagen.