Foto: Tomasz Wrzesien / Getty Images/iStockphoto

Übergewicht bei Kindern »Quetschies sind für mich ein Produkt aus der Hölle«

Mehr als jedes siebte Kind in Deutschland ist zu dick. Im Interview erklärt die Medizinerin Sigrid Peter, warum sich in Kindertagen entscheidet, wer als Erwachsener erfolglos Diäten macht, und wie viel Süßes noch okay ist.