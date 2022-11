Im vergangenen Jahr hatte die WHO davor gewarnt, dass strenge Coronaregeln in Geburtsstationen fatale Auswirkungen für Frühgeborene haben können. Wegen der Pandemie wurde in vielen Ländern der lebenswichtige Körperkontakt zwischen Eltern und ihren Babys eingeschränkt. Der medizinische Nutzen des Kuschelns sei aber weit höher als die Ansteckungsgefahr, argumentierte die Uno-Behörde bereits 2021 in einem Forschungsbericht.

Für Frühchen und Neugeborene mit geringem Gewicht wird in der Regel die sogenannte Känguru-Methode empfohlen, bei der das Kind möglichst viele Stunden am Tag auf den nackten Oberkörper der Mutter oder des Vaters gelegt wird. Zusätzlich sollen die Kinder Muttermilch bekommen. Nach Angaben der WHO kann das Sterberisiko dieser Babys so um bis zu 40 Prozent reduziert werden.