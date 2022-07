Selbstbestimmungsgesetz Endlich das Recht auf den richtigen Namen

Doch ist das auch im Fall von Jugendlichen richtig? Für diejenigen, die seit dem frühesten Kindesalter nicht mehr in ihrem bei Geburt zugewiesenen Geschlecht leben – das betrifft ungefähr die Hälfte der jungen Menschen in meiner Praxis – ist es sinnvoll und stimmig, dass sie eine Behandlung erhalten, die sie körperlich an ihr gefühltes Geschlecht anpasst – und dann ist die Namens- und Personenänderung ein Teil dieses Prozesses.

Was ist jedoch mit all jenen Jugendlichen, deren Entwicklung von gendererfahrenen Psychotherapeutinnen und -therapeuten mit Skepsis und Besorgnis beobachtet wird? Niemand kann erklären, wieso die Zahl der Transjugendlichen in den vergangenen Jahren um mehrere tausend Prozent gestiegen ist – gerade die von Transjungen, also Kindern, die körperlich weiblich sind, sich aber als Junge fühlen.