Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

»Verhütung ist ein Projekt für beide, Mann und Frau, genauso wie Kinderkriegen zunehmend ein Projekt für beide geworden ist«, sagt Claudia Schumann-Doermer von der Deutschen Gesellschaft für psychosomatische Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Sich gemeinsam mit der Verhütungsmethode auseinanderzusetzen, könne für Paare eine Bereicherung sein. »Ich habe das Gefühl, die Väter von heute sind andere Väter als früher und Männer sind auch andere Sexpartner als früher. Sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen.«

Nicht alle Frauenärzte und -ärztinnen erwähnten NFP als Verhütungsmöglichkeit, so Schumann-Doermer. »Da fehlt auch die Zeit für eine umfassende Beratung«, sagt sie. Nicht hormonelle Verhütungsmethoden müssten noch besser in der Gynäkologie verankert werden, »und auch Männer sollten von ihren Ärzten darüber aufgeklärt werden«.

Wer im Internet nach Informationen und Beratungsstellen für NFP sucht, stößt häufig auf christliche Einrichtungen. Der Grund liegt im Ursprung der Methode: »Die Arbeitsgruppe NFP geht zurück auf einen Beschluss der deutschen Bischofskonferenz von 1981, wonach zunächst überprüft werden sollte, ob es eine sichere und natürliche Familienplanungsmethode gibt«, sagt Petra Klann-Heinen, Leiterin der Arbeitsgruppe NFP bei den Maltesern. Die katholische Hilfsorganisation setzt sich bis heute für wissenschaftliche Erkenntnisse, Beratungsangebote und Informationen rund um die symptothermale Methode, die bei den Maltesern »Sensiplan« heißt, ein. »Der Begriff ›Natürliche Familienplanung‹ klingt ja zunächst danach, dass man Kinder bekommen möchte«, sagt Klann-Heinen. »Aber man kann mit der Methode eben beides: gezielt schwanger werden oder gezielt eine Schwangerschaft vermeiden.«

Im Gegensatz zu anderen natürlichen Verhütungsmethoden sei die Sicherheit von »Sensiplan« wissenschaftlich belegt . »Prinzipiell können Frauen die Methode auch im Selbststudium erlernen, wir haben ein Arbeits- und ein Praxisbuch, in dem alles steht«, sagt Klann-Heinen. In Studien sei die Sicherheit jedoch nur bei Frauen geprüft worden, die Kontakt zu einer ausgebildeten »Sensiplan«-Beraterin hatten. Gerade am Anfang bräuchten Paare viel Wissen, viel Feedback und viel Kontrolle, um sich sicher zu fühlen. Bei Frauenärzten könne eine solch umfangreiche Beratung nicht gewährleistet werden. »Die Ausbildung ist standardisiert und geht über einen Zeitraum von 1,5 Jahren«, so Klann-Heinen.

Apps helfen bei der Aufzeichnung des Zyklus

Die Malteser, Pro Familia oder andere Beratungsstellen bieten mehrtägige Kurse oder Einzelberatungen an, um Paaren oder Frauen die symptothermale Methode beizubringen. Die Preise variieren dabei je nach Angebot und Dauer zwischen 20 und 200 Euro. Die Arbeits- und Praxisbücher kosten je rund 20 Euro, wer sich ein spezielles Basalthermometer kauft, kann dafür zwischen 10 und 300 Euro ausgeben – je nachdem, ob das Thermometer die Daten direkt per App und Bluetooth an das Smartphone schicken kann.

»Das Interesse an unseren Beratungsangeboten steigt seit etwa zwei bis drei Jahren stark an, da immer mehr Frauen weg von hormonellen Verhütungsmitteln wollen«, sagt Klann-Heinen. »Wir beobachten einen Trend hin zu einem besseren Körperbewusstsein und vor allem Verständnis für den eigenen Zyklus, auch der Altersdurchschnitt der Paare ist gesunken.« Außerdem gebe es inzwischen einige Apps, die bei der Aufzeichnung der Zyklusdaten helfen. Klann-Heinen sieht auch darin einen Grund, warum die Methode auf einmal wieder an Popularität gewinnt.