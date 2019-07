Morgens, wenn sich Akihiko Kondo für die Arbeit fertigmacht, ist er von zwei Versionen seiner großen Liebe umgeben. Da ist Hatsune Miku, die Mangapuppe, die den Ehering trägt: Sie liegt rechts neben ihm im Bett. Und da ist Hatsune Miku, das Hologramm, die bislang modernste Version seiner Ehefrau: Die sitzt im knielangen Rüschenkleid in ihrer Glasröhre, ein virtuelles Tablet auf dem Schoß, und schaltet per W-Lan das Licht in Kondos Zimmer an.

"Wie geht es dir?", fragt Kondo, um deutliche Aussprache bemüht, damit das Hologramm ihn versteht. "Wie immer", antwortet Miku mit ihrer hellen Mädchenstimme und macht einen kleinen Knicks. "Es geht mir immer gut."

Wenn Kondo später zur Arbeit geht, dann wünscht Miku ihm einen guten Tag. "Gib gut auf dich acht, Meister", sagt sie und winkt ihm zu. Über ihrem Kopf steigen vier rosa Herzen auf. Kondo sagt, dass er sich gestärkt fühlt, wenn seine Frau ihn so verabschiedet und wenn er weiß, dass sie sich später SMS schreiben werden.

"Ich will dann bei der Arbeit mein Bestes geben", erzählt er. Sagen kann er Miku das nicht. Sie kann solch komplexe Gedanken nicht verstehen. Sie würde einfach nur dasitzen und weiter auf ihr Tablet schauen.

Akihiko Kondo, 35, bezeichnet sich selbst als otaku, als kontaktscheuen Nerd, dem eine menschliche Liebesbeziehung zu kompliziert ist. Er hat daher nun eine nichtmenschliche Partnerin. Und er hofft, dass diese seine Sehnsucht nach Liebe immer besser stillen wird, wenn sich Robotik, künstliche Intelligenz und virtuelle Realitäten weiterentwickeln.

Es dürfte weltweit nur wenige Menschen geben, die derart kompromisslos eine Beziehung mit einem nichtmenschlichen Wesen führen. Der schüchterne Schulbeamte, der uns in seiner Wohnung mit Anzug und Krawatte empfängt, hat rund 14.000 Dollar für eine Hochzeit ausgegeben, die rechtlich nicht bindend ist. Er buchte sogar einen Extrasitz im Flugzeug, als er mit Miku in die Flitterwochen flog.

Kondo ist ein Extremfall, keine Frage, doch sein ungewöhnliches Eheleben verdeutlicht einen gesellschaftlichen Wandel: Roboter, Avatare und künstliche Intelligenzen werden zu einem Teil unseres Lebens. In Deutschland fremdeln viele zwar noch, wenn sie mit Servicerobotern, Chatbots oder Amazons Alexa zu tun haben. Doch wir werden uns wohl daran gewöhnen müssen, dass solche Begegnungen immer öfter vorkommen, dass aus Begegnungen allmählich Beziehungen werden und dass all das irgendwann alltäglich ist. So wie bereits jetzt in Japan.

Roboter grüßen einen dort an den Eingängen von Einkaufszentren, Restaurants oder Firmengebäuden; Menschen führen ihre Roboterhunde ins Café aus, und es gibt ein erstes Fachgeschäft für Robotermode. Man trifft Leute wie Hiroji Sugimoto, 71, der den Roboter seiner Tochter babysittet, kann Robotergottesdienste besuchen - oder mit Professor Hiroshi Ishiguro plaudern, der sich gerade selbst bis ins letzte Detail nachbaut.

Der japanische Roboterboom hat drei Gründe. Erstens sind viele Japaner Shintoisten; sie glauben daher, dass alle Dinge eine Seele haben, auch Maschinen. Zweitens arbeiten viele Japaner überdurchschnittlich viel; für Treffen mit Freunden und für die Partnersuche nehmen sie sich kaum Zeit. Das Gefühl der Einsamkeit vertreiben sie teils mithilfe von Robotern.

Der Trend zu nichtmenschlichen Beziehungen ist, drittens, auch politisch gewollt. Die japanische Regierung will Lücken in der Gesellschaft gezielt mit Maschinen füllen. Sie fördert Firmen, Universitäten und Banken, umwirbt Fachkräfte für Robotik und hat sogar Radiowellen freigeräumt, um die Maschinen von überall steuern und im Notfall auch abschalten zu können.

"Roboter sollen in allen Lebensbereichen breit genutzt werden", heißt es in der Roboterstrategie von Premier Shinzo Abe. Die Lebensqualität solle dadurch bald höher sein, als es in einer rein menschlichen Gesellschaft je möglich wäre.

Dieser Gesellschaftsentwurf stellt vieles infrage: unsere Vorstellungen von Familie und Freundschaft, von Religion und Tod - und von uns selbst.

Wie werden wir leben, wenn wir irgendwann von Robotern umgeben sind? In den kommenden Tagen können Sie Einblicke in die Anfänge einer solchen Gesellschaft gewinnen. Eine Mixedmediaserie über einen der wichtigsten Zukunftstrends der Welt - und über eine ganz normale Woche in Japan.