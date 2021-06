Foto: Kkgas / Stocksy United

Wie ich mein Verhütungsmittel verteidigen muss »Was, du nimmst noch die Pille!?«

Die Pille ist out. Trotzdem nehme ich sie – und habe oft das Gefühl, mich vor anderen Frauen rechtfertigen zu müssen. Warum ist das so? Und was empfehlen Expertinnen?