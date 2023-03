Das wäre vor allem für übergewichtige Menschen alles andere als optimal. Ob die Italiener der ungewöhnlichen Verwendung ihres Olivenöls, das immerhin als Nationalheiligtum gilt, aufgeschlossen gegenüberstehen, bleibt derweil zweifelhaft. Zwei Kulturgüter zu vermischen, die traditionell eben nicht zusammen genossen werden, könnte auch als Affront gesehen werden.

Zumindest einige Italiener sind offensichtlich nicht begeistert, dass der Konzern in der Kaffeekultur des Landes mitmischt. 2018 zündeten wütende Demonstranten mehrere von Starbucks gesponserte Palmen auf der Piazza del Duomo in Mailand an. Der Konzern hatte zuvor seine Pläne zur Eröffnung einer Filiale in der Stadt bekannt gegeben.