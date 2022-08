Keine der getesteten Anfangs­milchprodukte reicht demnach an Muttermilch heran, aber die meisten seien gut zusammengesetzt, heißt es im Ergebnis. Wichtig für die kindliche Entwick­lung etwa des Gehirns sind der Verbraucherorganisation zufolge zwei mehr­fach ungesättigte Fett­säuren, die auch in Muttermilch vorkommen: Docosa­hexa­ensäure (DHA) und Arachidonsäure. DHA muss laut einer EU-Verordnung in einer Mindest­menge enthalten sein.