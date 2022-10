Stiko-Mitglied Fred Zepp sagte, mit einem Ergebnis sei »zeitnah in den nächsten Wochen zu rechnen«. Die Stiko berate über die vorliegenden Studiendaten, sagte Zepp, der als Kindermediziner an der Universität Mainz tätig ist. Sie berücksichtige bei ihrer Entscheidung auch das aktuelle Infektionsgeschehen in dieser Altersgruppe.