André Fiebig: Tatsächlich gibt es eine Norm, also eine Art Definition: Wir sprechen von unerwünschtem Hörschall, der zu Störungen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder gar Schäden führen kann. Was wir unter Lärm verstehen, ist nicht ein lautes Geräusch, sondern die negative Wirkung oder die negative Bewertung eines Geräusches.

André Fiebig ist seit Januar 2019 Gastprofessor am Institut für Strömungsmechanik und Technische Akustik und für das Fachgebiet »Psychoakustik« verantwortlich an der TU Berlin. Er beschäftigt sich mit vielen Themen der Psychoakustik, Lärmwirkungen, Geräuschbewertung und Soundscape.

SPIEGEL: Das heißt, das Negative an Lärm ist erst mal an ein subjektives Empfinden gekoppelt?

Fiebig: Nein. Unser Gehör können wir nicht einfach verschließen. Das ist immer aktiv. Es ist immer empfangsbereit, selbst im Schlaf hören wir noch. Das Ohr hat letztlich eine besondere Funktion, weil wir Gefahren erkennen wollen und deswegen reagieren wir auf Geräusche in unserer Umgebung. Das kann natürlich gewisse Stressreaktion auslösen, wenn wir diese physiologische Daueraktivierung haben. Und wenn dann noch psychologische Komponenten wie Ärger, Resignation, Ohnmacht dazukommen, dann verstärkt das mitunter bestimmte Risiken für Erkrankungen. Wenn ich mich an eine Geräuschbelastung gewöhne, können wir nicht automatisch schlussfolgern, dass es zu keinen Erkrankungen kommt. Denn selbst wenn man sich mit einer Situation arrangiert, werden immer noch physiologische Reaktionen ausgelöst.

Fiebig: Es ist nicht unbedingt lauter geworden in den letzten Jahrzehnten. Aber es ist auch trotz vielfältiger Lärmschutzbemühungen nicht leiser geworden, also nicht wesentlich. Auf der Straße haben wir zwar immer strengere Vorgaben für Lärmschutz, das heißt beispielsweise strengere Vorgaben für Kraftfahrzeuge, aber trotzdem nur einen minimalen Effekt der Lärmreduktion.

SPIEGEL: Wir können uns also auch nicht an Lärm gewöhnen?

Fiebig: Weil wir immer mehr Kraftfahrzeuge haben. Und damit wird jeder Effekt des leiseren Fahrzeugs im Grunde wieder obsolet, weil wir einfach eine Zunahme haben – an Mobiiltät , an Bewegung. Das trifft auf den Flugverkehr ebenso zu. Wir haben einfach deutlich mehr Flugverkehr als noch vor einigen Jahrzehnten. Und deswegen hilft es im Grunde auch wenig, dass die Flugzeuge tendenziell leiser werden. Die Menschen sind inzwischen zudem deutlich kritischer beim Thema Lärm, viel weniger tolerant als früher. Vermutlich führt auch das Bewusstsein um die Gefahren durch Lärm dazu.

SPIEGEL: Trifft das auch im Arbeitsleben zu? Die Menschen arbeiten vermehrt in Großraumbüros, werden an den Kassen den ganzen Tag von Musik beschallt.

Fiebig: In den letzten Jahrzehnten haben wir festgestellt, dass Großraumbüros nicht so günstig sind. Für ein konzentriertes Arbeiten ist es sinnvoll, eine ruhige Arbeitsumgebung zu haben. Und das fällt den Menschen heute deutlich mehr auf, weil viele in so einer lauten Umgebung arbeiten müssen.

SPIEGEL: Hat sich durch die Pandemie etwas an der Lärmbelästigung verändert?

Fiebig: Da gibt es tatsächlich noch nicht viele belastbare Untersuchungen. Was wir jedoch wissen ist, dass es weniger Verkehr gab. Gerade mit dem ersten Lockdown gab es weniger Bewegungen auf der Straße oder im Flugverkehr. Aber mittlerweile sieht man schon keinen Unterschied mehr zu der Zeit vor Pandemie. Wir haben also keinen nachhaltigen Effekt. Was wir aber durch die verstärkte Nutzung von Homeoffice sehen, ist jedoch, wie sich die Lage der Beschwerden verändert hat.