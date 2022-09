Ein Ende der Coronapandemie ist nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Sichtweite. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus sei in der vergangenen Woche so niedrig gewesen wie seit März 2020 nicht mehr. »Wir waren noch nie in einer besseren Position, um die Pandemie beenden zu können«, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus vor Journalisten. Er forderte die internationale Gemeinschaft auf, diese Gelegenheit zu ergreifen und ihre Anstrengungen im Kampf gegen die Pandemie zu verstärken.