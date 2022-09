»Bei jeder Stressreaktion spannt sich einfach unsere Muskulatur sehr an, weil wir leider noch immer genauso reagieren wie der Urzeitmensch«, erklärt Cordula Paar im SPIEGEL-Podcast »Smarter leben«. Als sogenannte Advanced Providerin bringt sie anderen Menschen bei, TRE zu praktizieren. »Und so ist halt unsere ganze Physis, unsere ganze Muskulatur in Aufruhr, wenn wir Stress haben. Und wenn wir das nicht ablassen können, dann bleibt das in unserem Körper drin.«