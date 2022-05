Einer Umfrage der Deutschen Adipositas-Gesellschaft (DAG) und des Else Kröner-Fresenius-Zentrums für Ernährungsmedizin (EKFZ) an der TU München zufolge bewegt sich fast die Hälfte der Kinder heute weniger als vor der Pandemie. Jedes sechste Kind in Deutschland ist seit Beginn der Coronakrise dicker geworden, etwa ein Viertel isst mehr Süßigkeiten. Die Lebensumstellung hält demnach in der Gruppe der 3- bis 17-Jährigen bis heute an, obwohl die Auswirkungen der Pandemie für die meisten Menschen kaum noch zu spüren sind.