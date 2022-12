Besonders betroffen von hoher Übersterblichkeit waren der WHO-Studie zufolge Länder mit mittleren Einkommen in Südamerika. Peru hatte demnach fast doppelt so viele Todesfälle, wie zu erwarten gewesen wäre. In Mexiko, Bolivien und Ecuador habe die Zahl um 50 Prozent höher gelegen. In ärmeren Ländern sei die Übersterblichkeit nicht so hoch gewesen, weil die Bevölkerung dort in der Regel jünger sei und daher weniger Menschen an Covid-19 starben, heißt es in der Analyse.

Die WHO-Autoren gehen in ihrer Analyse selbst auf Schwächen ihrer Schätzung ein. Zusätzlich betont Enrique Acosta vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung (MPIDR) in einem Kommentar in »Nature«, dass die Zahlen mit Vorsicht zu betrachten seien: Weil es nur bei 37 Prozent der Länder eine monatliche Statistik mit allen Todesfällen gegeben habe. 43 Prozent der Länder hätten gar keine Zahlen vorlegt. Deshalb mussten die Statistiker Annahmen machen, die nach Einschätzung von Acosta teils problematisch sind.

Hanno Ulmer, Direktor der Sektion Medizinische Statistik und Informatik an der Medizinischen Universität Innsbruck, sagte zu der Schätzung: »Der Wunsch der WHO, die Covid-19-Pandemie mit einigen wenigen Zahlen zur Übersterblichkeit einordnen zu können, ist verständlich.« Und weiter: »Es erscheint zusätzlich notwendig, die Situation in den einzelnen Ländern separat zu beleuchten, damit die Übersterblichkeit durch Covid-19 richtig eingeschätzt werden kann.« Er würde die Arbeit nicht unbedingt als Schätzung zu den Covid-19-Toten sehen, sondern als Arbeit zur Übersterblichkeit in den Pandemiejahren 2020 und 2021. »Ein kleiner, aber feiner Unterschied, der ja nach Land und Region stark variieren kann.«