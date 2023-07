US-Mediziner warnen Zeckenstiche können zu Fleischallergie führen

Das Syndrom wird der CDC zufolge wohl hauptsächlich vom Stich der sogenannten Lone-Star-Zecke (Amblyomma americanum) ausgelöst. Nach dem Stich reagieren Betroffene allergisch auf ein bestimmtes Zuckermolekül, das in den meisten Säugetieren vorkommt und sich in Fleisch und Fleischprodukten befinden kann. Symptome können etwa Schwindel, Durchfall oder Ausschlag sein.

In Deutschland breitet sich Alongshan-Virus aus

Zu Deutschland lägen keine Daten über Fälle von Alpha-Gal-Syndrom vor, teilte das Robert Koch-Institut (RKI) mit. Das ist allerdings kein Grund zur Entwarnung. Denn hierzulande greift zunehmend das vor sechs Jahren in China entdeckte Alongshan-Virus (ALSV) um sich. Mittlerweile wurde das Virus in Zecken in Finnland, Frankreich, Russland und der Schweiz gefunden, wie das Centrum für Reisemedizin (CRM) mit Sitz in Düsseldorf mitteilte. Auch in Deutschland gebe es erste Nachweise.