Bevor Zurzuvae auf den Markt kommt, muss es noch weitere Überprüfungen durchlaufen. Zu welchem Preis das Medikament verkauft werden soll, ist bisher nicht bekannt. Entwickelt wurde es von Sage Therapeutics, einem Unternehmen aus dem US-Bundesstaat Massachusetts. Die Produktion läuft in Kooperation mit dem Biotechnologiekonzern Biogen.

Ob und wann Zurzuvae auch in Europa verfügbar sein wird, ist unklar. Es gibt jedoch bereits medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten. Häufig eingesetzt, auch in Deutschland, werden Antidepressiva aus der Gruppe der SSRI, etwa Sertralin, das auch in der Schwangerschaft und während der Stillzeit eingenommen werden kann.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hier finden Sie – auch anonyme – Hilfsangebote in vermeintlich ausweglosen Lebenslagen. Per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch.