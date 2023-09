Foto: kikkalek5050 / iStockphoto / Getty Images

Todesfall nach »One Chip Challenge« Wann scharfes Essen zur Gefahr wird

In den USA ist ein 14-Jähriger nach dem Verzehr eines extrem scharfen Tortillachips gestorben. Was passiert, wenn man es mit Chili und Co. übertreibt? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.