Zahlungen sollen nicht gegen Regeln verstoßen

In einigen Fällen sollen Fachleute, die Wegovy öffentlich lobten, verschwiegen haben, finanziell von Novo Nordisk unterstützt worden zu sein. Eigentlich ist es in der Forschung üblich, solche Interessenkonflikte offenzulegen. Einer der betroffenen Experten soll auch das britische National Institute for Health and Care Excellence, kurz Nice, beraten haben, das in Großbritannien etwa Richtlinien für die Verwendung neuer Medikamente veröffentlicht.