Allerdings hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass Medikamente mit Semaglutid von Ärztinnen und Ärzte immer wieder »off-label«, also nicht gemäß Zulassung verordnet wurden. Offenbar wurde abnehmwilligen Menschen mehrfach das Diabetesmittel »Ozempic« verschrieben, was die Versorgung zwischenzeitlich ins Stocken brachte.

Auch im Falle von »Wegovy« bittet der Hersteller Ärztinnen und Ärzte, »das Mittel verantwortungsvoll zu verschreiben«. Die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie warnte bereits im November vergangenen Jahres davor, GLP-1 Rezeptor-Agonisten wie Semaglutid als Lifestyle-Medikamente zu missbrauchen.