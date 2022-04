WHO warnt Zahl der Masern-Fälle zu Jahresanfang um 80 Prozent angestiegen

Die Masern-Fälle weltweit steigen sehr rasch. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht deshalb Millionen Kinder in Gefahr. Das teilten die Uno-Kinderschutzorganisation Unicef und die WHO in Genf mit . Die Zahl der gemeldeten Masern-Fälle sei in den ersten beiden Monaten 2022 um 79 Prozent höher gewesen als im Vorjahreszeitraum.