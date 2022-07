Mehr als 1000 Fälle in Deutschland

Die WHO schätzt das Affenpocken-Risiko in Europa laut Kluge nach wie vor als hoch ein. 99 Prozent der Infizierten seien männlich und die meisten zwischen 21 und 40 Jahren alt, aber weitere Fälle seien auch unter Frauen und Kindern bekannt geworden. Zum Glück seien noch keine Todesfälle gemeldet worden, so Kluge.

In Deutschland sind inzwischen mehr als tausend Affenpockenfälle erfasst worden. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies in einer Onlineübersicht mit Stand Freitag insgesamt 1054 übermittelte Fälle aus allen Bundesländern aus. Die ersten Affenpockenfälle in Deutschland waren vor etwa sechs Wochen bekannt geworden.